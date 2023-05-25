Путешествия 25 мая 2023, 12:39 News.ru: Абхазия и Грузия являются наиболее бюджетными направлениями для летнего отдыха заграницей в 2023 году

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Близится сезон отпусков, многие россияне задумываются об интересных и бюджетных направлениях для летнего отдыха за рубежом. В этом году популярными для путешествия странами стали Абхазия и Грузия, сообщили News.ru.

Отмечается, что в этих странах сохраняется безвизовый режим и отсутствует языковой барьер. Как сообщило Utro.ru, если раньше в Грузию приходилось добираться с пересадкой, то сейчас в страну можно долететь прямыми рейсами.

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Кроме того, отправиться в относительно недорогое путешествие заграницу можно в Болгарию, Хорватию и Черногорию.