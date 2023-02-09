Путешествия 09 февраля 2023, 15:54 «Невские новости»: больше всего бронирований отелей в Петербурге приходится на 23 февраля

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Во время круглого стола «Гостиничный бизнес 2023», прошедшего 9 февраля в Петербурге, эксперты отельного бизнеса огласили статистику бронирований на текущий год. Больше всего броней пока отмечено 23 февраля, написали «Невские новости».

В этом году 8 марта показал антирекорд, набрав небольшое количество бронирований. А вот майские праздники, напротив, показывают хорошую статистику.

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Всю нагрузку на отели в городе можно высчитать по системе OTB Benchmarking, которая принадлежит компании Hotel Advisors. Данные обновляются один раз в неделю.

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