Непривитых туристов предупредили о штрафах в Краснодарском крае

Власти Краснодарского края ввели ограничения для туристов с 1 августа. Если отдыхающие нарушат правила, то им может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Ранее непривитым туристам разрешили с 1 августа заселяться в отели Краснодарского края только при условии прохождения вакцинации на месте. Сделать укол нужно будет в течение трех дней после приезда.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей», — предупредили в администрации.

Штрафы будут назначать в соответствии со статьей КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Если из-за нарушения пострадал другой человек или имущество, то сумма штрафа вырастет до 50 тысяч рублей.

Беспрепятственно заселиться в отель с 1 августа смогут те, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев или уже имеет сертификат вакцинации. Если человек не привит, то ему понадобится предоставить отрицательный результат ПРЦ-теста на коронавирус.