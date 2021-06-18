Непогода не заставила россиян отказаться от отдыха в Крыму

Российские туристы продолжают летать в Крым, несмотря на стихийное бедствие с потопами из-за ливней. Об этом рассказал глава Общенационального союза индустрии туристов (ОСИГ) Алексей Волков, сообщила ОСН.

Туристический сезон в Крыму продолжается, несмотря на наводнения и распространение коронавируса.

«Самолеты все равно летят, туристы едут. Приходится по понятным причинам оставаться сейчас дома», — сообщил Волков.

Глава ОСИГ отметил, что ситуация из-за наводнения в Ялте, где в пятницу ввели режим ЧС, сейчас катастрофическая. Всю ночь шел дождь и в Севастополе.

«Керчь до сих пор отходит. Там введена чрезвычайная ситуация и проходит разбор завалов и решение вопросов с компенсациями», — рассказал Волков.

В Министерстве курортов Крыма между тем призвали отдыхающих туристов ограничить передвижения по республике, а также отказаться от походов в горы и леса. Их призвали не покидать гостиницы, пока действует штормовое предупреждение.

В Ялту в целях безопасности также полностью закрыли въезд.

В Гидрометцентре ранее предупредили об угрозе схода селей в Крыму.