Booking обвинили в продвижении нелегальных гостиниц в России

По мнению представителей «Опоры России», онлайн-сервисы часто присваивают статус отеля и дет «звезды» частному жилью, неаккредитованному на предоставление туристических услуг. Это наносит вред, как туристам, так и лицензированных игроков рынка, и нарушается российское законодательство.

Контроль за соблюдением правил рекламы гостиниц находится в ведении Роспотребнадзора. ОТА не должны использовать недостоверную информацию при рекламировании жилых объектов для туристов.

При этом представители сервисов сообщили «Известиям», что не несут ответственности за достоверность информации на своих сайтах, а рейтинг гостиницам и прочим объектам, зарегистрированным на их порталах, обычно создается на основании отзывов и фотографий самих путешественников.

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин рассказал газете, что ОТА запрашивают от документы у гостиниц, только, когда речь идет о крупных игроках. Обычно в этих документах говорится об уровне и статусе отеля.

А контролировать достоверность информации от каждого поставщика просто невозможно, считает эксперт. По его мнению, смешение аккредитованных и нелегальных отелей в одной категории вредит добросовестной конкуренции.