Неизвестный ранил ножом в сердце мужчину в центре Москвы

Неизвестный человек во время перебранки ранил ножом в сердце 54-летнего мужчину. Он был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД столицы. Больница проинформировала полицейских о том, что 1 февраля к ним был доставлен пациент с колото-резаной раной.

Установлено, что 1 февраля 2021 года в неустановленное время на Старой Басманной улице в Москве неизвестный в ходе конфликта нанес удар в область груди мужчины. Согласно справке, поступившей из медучреждения, нападавший попал в сердце. После этого он скрылся.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.