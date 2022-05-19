«Нечего опасаться»: турэксперт Мельник назвал безопасные для россиян страны

Россиянам нечего опасаться за границей: большинство стран продолжают относиться к ним нейтрально ради сохранения туристического потока, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Спокойно можно ездить в страны, которые активно принимали российских туристов и до сложившейся ситуации — Турция, Греция, Испания, Франция и многие другие. Также во многих странах сейчас отменяют «коронавирусные» ограничения на въезд, отметило ИА НСН.

«Российские туристы смогут посетить Австрию без ПЦР-тестов и вакцинации. Единственное условие — это обязанность носить маску… Вьетнам отменил все ограничения. Я сейчас сам нахожусь в Турции. Здесь свободный въезд в страну без сертификатов и ПЦР-тестов», — сообщил Мельник.