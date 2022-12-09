Эксклюзив 09 декабря 2022, 13:12 «Не пил и не курил». Жена погибшего при пожаре в OBI охранника рассказала о муже Жена погибшего при пожаре в OBI охранника: мой муж не пил и не курил, никогда не жаловался РИА «Новости»

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Погибший при масштабном пожаре в гипермаркете OBI в Химках охранник Сергей не пил и не курил, со стороны руководства к нему никогда не был нареканий. Об этом «360» рассказала супруга мужчины Валентина.

«Мы с ним вчера общались. Все было как обычно. Он уже давно в OBI работал, нареканий по нему никогда не было», — сообщила она.

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Женщина вспомнила случай, что муж жаловался на отсутствие обогрева на работе, но руководство комплекса пообещало решить вопрос с уровнем температуры в служебных помещениях.

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Сергей трудился охранником в OBI вместе с братом, у погибшего остались два сына.

«Из администрации Химок уже звонили одному из сыновей, он выехал туда. Что-то связано с вопросом об оказании помощи», — добавила Валентина.

Крупный пожар в гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега Химки» произошел утром 9 декабря. Возгорание распространилось на площади 18 тысяч квадратных метров, один человек погиб.

Прокуратура Московской области заявляла, что версия об умышленном поджоге гипермаркета не рассматривается в качестве основной. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20–30 миллиардов рублей.