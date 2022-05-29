Ростуризм проработает возможность обнуления НДС для туроператоров

Ростуризм проработает возможность обнуления налога на добавленную стоимость для туристических операторов. С соответствующим поручением выступило правительство РФ, сообщил ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства подчеркнул, что нужно изучить возможную экономическую модель, чтобы оценить выпадающие доходы и возможную налогооблагаемую базу. По его словам, это необходимо для баланса в отрасли.

«Такие предложения высказала сама индустрия. Мы уже приняли меры поддержки, освободив инфраструктуру от НДС на ближайшие пять лет», — заявил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Ростуризм усилит контроль за качеством услуг и ценами на отечественных курортах.

Туроператоры прогнозируют, что в летнее время года россияне посетят не только традиционные Сочи или Крым, но такие регионы, как Хакасия, Югра, Сахалин и Камчатка.