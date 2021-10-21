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    21 октября 2021, 03:37

    Правительство рассмотрит вопрос о снижении НДС для российского туризма

    Ирэна Вороник

    Российское правительство рассмотрит вопрос о снижении НДС для компаний, которые работают в туризме, уже до конца октября. Поручение снизить налоги дал президент Владимир Путин. «Известия» оценили, как это скажется на рядовых гражданах, которые хотят путешествовать.

    Правительство рассмотрит вопрос о снижении НДС для российского туризма

    Эксперты уверены, что понижение налога моментально отразится на стоимости туристических путевок. Они станут более доступными, и в долгосрочной перспективе это позитивно отразится на качестве жизни россиян. К тому же, приток отдыхающих простимулирует и другие, смежные с туризмом отрасли.

    На данный момент ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%. С просьбой понизить НДС к президенту обратились представители бизнеса. В пример они привели то, что в странах Юго-Восточной Азии туризм развивается отлично. При этом ставка там практически в два раза меньше, чем в России.

    Кроме снижения НДС, Владимир Путин дал еще одно поручение. Речь идет о возможности повысить туристический кешбэк с 20 до 40 тысяч рублей. По предварительным оценкам, жители России смогли вернуть в общей сложности более 6,15 млрд рублей, которые ранее вложили в оплату отдыха. Это тоже стимулирует туристическую отрасль к развитию.