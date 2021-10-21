Правительство рассмотрит вопрос о снижении НДС для российского туризма

Российское правительство рассмотрит вопрос о снижении НДС для компаний, которые работают в туризме, уже до конца октября. Поручение снизить налоги дал президент Владимир Путин. «Известия» оценили, как это скажется на рядовых гражданах, которые хотят путешествовать.

Эксперты уверены, что понижение налога моментально отразится на стоимости туристических путевок. Они станут более доступными, и в долгосрочной перспективе это позитивно отразится на качестве жизни россиян. К тому же, приток отдыхающих простимулирует и другие, смежные с туризмом отрасли.

На данный момент ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%. С просьбой понизить НДС к президенту обратились представители бизнеса. В пример они привели то, что в странах Юго-Восточной Азии туризм развивается отлично. При этом ставка там практически в два раза меньше, чем в России.

Кроме снижения НДС, Владимир Путин дал еще одно поручение. Речь идет о возможности повысить туристический кешбэк с 20 до 40 тысяч рублей. По предварительным оценкам, жители России смогли вернуть в общей сложности более 6,15 млрд рублей, которые ранее вложили в оплату отдыха. Это тоже стимулирует туристическую отрасль к развитию.