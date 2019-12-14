Названый дата и место похорон умершего журналиста «Вечерней Москвы»

«Прощание с нашим коллегой Михаилом Виноградовым состоится в 12:30, в понедельник», — сообщили в «Вечерней Москве». В тот же день журналиста похоронят на Востряковском кладбище.

Замредактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты Виноградов скончался в больнице от обильного кровотечения вечером в среду 11 декабря. Ему было 43 года.

Ранее 9 декабря рассказал в Facebook от 9 декабря об открывшемся кровотечении после операции и о том, что врачи скорой помощи лишь наложили повязку и посоветовали приложить к ране замороженную курицу.

10 декабря Виноградову хирург выписал ему направление на госпитализацию, однако пациент в больницу не явился, вызвав снова скорую на следующий день. В больнице состояние журналиста резко ухудшилось из-за кровопотери, и вечером того же дня он скончался.

По факту смерти Михаила Виноградова СК проводит проверку.