Названые самые дешевые направления для отдыха в России

Пока Россия еще не открыла границы. Это значит, что проводить отпуск летом будем внутри страны. Эксперты одного из сервисов для планирования путешествий выяснили, в каких городах дешевле всего отдохнуть в этом июле.

Результатами исследования поделился RT. В топ-10 оказались Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Астрахань, Набережные Челны, Горно-Алтайск, Новосибирск, Барнаул, Омск и Ростов-на-Дону.

Стоимость авиабилетов туда колеблется от 850 до 1400 рублей. За одну ночь в трехзвездочном отеле там просят в среднем от 850 до 1800 рублей.

Цена на билеты в Москву начинается от 850 рублей, гостиницу можно найти за 1300 за ночь. Слетать в Астрахань реально и за 930 рублей, а номер забронировать от 780 рублей. Поездка в Волгоград обойдется в 930 и 1000 рублей соответственно, в Санкт-Петербург — 1000 и 1400 рублей.

Аналитики заметили, что бюджетным может быть отдых и на курорты. Так, перелет в Минеральные Воды будет стоить 1070 рублей.

Для составления рейтинга эксперты учитывали средние минимальные цены на перелеты из всех российских городов и среднюю минимальную стоимость размещения в отелях в июле 2020 года.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что отечественные курорты могут предложить гостям в этом сезоне хорошие скидки. По его словам, спрос на отдых сейчас упал.