Названы возможные сроки восстановления авиасообщения с Таиландом

Осенью этого года могут открыть Таиланд для российских туристов. Страны в ближайшее время планируют рассмотреть вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Решение о взаимном открытии границ рассматривалось между Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Таиланда 26 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19 как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки», — рассказали в АТОР.

Если договоренности будут достигнуты и российская вакцина признана Таиландом, тогда оперштаб уже осенью внесет страну в список разрешенных для полетов.

Ранее россиян предупредили о возможном закрытии курортов Турции. Страна может ужесточить ограничительные меры, если в России ухудшится эпидемическая ситуация.

С 24 июля Россия возобновила авиасообщение с Чехией и Францией по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца.