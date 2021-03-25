25 марта 2021, 11:14
Названы востребованные города России для отдыха этим летом
Россияне рассказали, какие города выбрали для путешествий летом 2021 года. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал, куда уже куплены авиабилеты, сообщил RT.
Большинство соотечественников традиционно поедут в Москву — уже проведено 20% ранних бронирований. На втором месте Симферополь, куда планируют полететь 14% клиентов сервиса. На третьей строчке расположился Сочи (11%).
Популярностью также пользуются Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.
Средняя стоимость перелета в 2021 году — 10,6 тысячи рублей.
Ранее Кипр пообещал открыть свои границы для всех российских туристов с 1 апреля. Туристов обяжут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус.