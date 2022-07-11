Названы условия, при которых Камчатка сможет стать востребованным и недорогим направлением для путешествий

Высказывание министра природных ресурсов и экологии Камчатки Алексея Кумарькова о туристах неприемлемо по своей форме. Однако нельзя не признать, что есть множество нерешенных задач, касающихся отдыха в этом регионе и других отдаленных субъектах РФ. В частности, нужно развивать малую авиацию, нужно делать сервис лучше. При этом не надо забывать об экологии. Такое мнение в беседе с «360» высказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризм „Турпомощь“» Александр Осауленко.

«По форме, в которой чиновник высказал свою мысль, он конечно не прав. То, что сделал губернатор [Владимир Солодов] с точки зрения оценки и выговора, — он прав», — сказал Осауленко.

При этом он добавил, что по сути слова министра подтверждают существование некоторых проблем в сфере туризма в этом регионе.

«Ключевой момент — дальневосточные территории, особенно такие, как Камчатка, Сахалин и все остальные. Что является основной, привлекательной для всех туристов? В основном это природные моменты. Хорошо, завезем мы туда миллион туристов: они заедут туда, все посмотрят. Пусть даже уедут все довольные, но живой ландшафт останется? Нет», — высказался собеседник «360».

Также он напомнил о туристской инфрастуктуре, которая в Камчатском крае и вообще на Дальнем Востоке, «к сожалению, пока находится в стадии начала своего развития».

«Там только строятся сейчас четырехзвездочные, пятизвездочные отели. Только налаживается какая-то логистика», — отметил Осауленко.

К тому же до многих островов можно долететь на самолете, а малая авиация в России только развивается. На острова должны летать не советские образцы, а современные самолеты и вертолеты.

«Наверное, должны быть путевки за 45 тысяч. Но должно быть не так, что турист вернулся и поставил галочку, что это один из городов, один из регионов, где он побывал. А так чтобы он реально посмотрел и насладился», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, поездка должна стать рекламой региона для других. Он допустил, что через какое-то время недорогие туры на Камчатку появятся, но для этого должно быть просчитано, сколько туристов могут посещать регион. Этот вопрос коллективно должны обсуждать экологи, туркомпании, представители транспортной и гостиничной сфер.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков заявил, что региону не нужны бюджетные туристы, напомнило РИА ФАН. Губернатор Владимир Солодов сделал ему выговор.