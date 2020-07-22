Названы условия получения компенсации за отдых в России

Компенсацию получат отдыхающие, которые приобрели тур стоимостью не менее 25 тысяч рублей и продолжительностью не менее пяти ночей. Оплата должна пройти исключительно картой «Мир». Именно туда вернется компенсация в виде кэшбэка.

Если тур стоит от 25 до 50 тысяч рублей, то покупателю вернут 5000 рублей компенсации. Туристам, потратившим на поездку от 50 до 75 тысяч рублей, отправят 10 тысяч рублей. На компенсацию в 15 тысяч рублей могут рассчитывать покупатели туров стоимостью от 75 тысяч рублей и выше.

Для получения компенсации любые туры по России не подходят. Их разделили на две части по срокам поездок. С 15 августа по 20 декабря 2020 года можно отправиться в путешествие по 44 регионам России.

Во вторую группу вошли 11 субъектов. За покупку тура туда можно получить компенсацию вне высокого летнего сезона начиная с 1 октября до 20 декабря. В этот список попали Москва и Санкт-Петербург с особыми условиями. В обеих столицах максимально можно провести две ночи и не менее трех ночей в другом регионе.

Как рассказал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», срок возвращения компенсаций на карту составит всего пять дней. При этом кэшбэк не будет облагаться налогами.

«Схема получения бонуса очень проста. Туристу нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, раздел Russia. travel, и выбрать понравившееся предложение», — рассказал Горин. Он отметил, что программа начнет действовать с августа и продлится до конца года.

Деньги на частичную компенсацию за отдых в России выделило федеральное правительство. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, на эти цели направили 15 миллиардов рублей. Это позволит повысить спрос на внутренние направления и поддержать туристическую отрасль, которая оказалась в сложном положении.