Названы цены на летний отдых в Крыму в этом году

Появилась информация о примерной стоимости отдыха в Крыму в этом году, сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что в этом году цены вырастут из-за того, что границы со многими странами до сих пор закрыты. Самым дешевым вариантом получается перелет из Москвы. На майские праздники билеты и проживание на 10 дней обойдутся примерно в 47 тысяч рублей, в августе — около 60 тысяч минимум. Речь идет о недорогом жилье на двоих и не в Ялте.

Туристам из Санкт-Петербурга за перелет и жилье придется заплатить от 48,2 тысячи рублей на майские праздники и от 59 тысяч рублей — в августе.