Названы три новых чартерных направления по России

Это республики Хакасия, Алтай и Бурятия.

Первые чартерные рейсы в эти регионы отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в середине июля. Стоимость каждого пакетного тура будет складываться из авиаперелета, проживания и медицинской страховки. Россиянам также предложат за дополнительную плату варианты с экскурсиями.

Чартерами смогут воспользоваться только туристы, которые непосредственно обращаются в турагентства. Самостоятельные путешественники останутся без доступа к этому новшеству.

В дальнейшем к этим трем регионам могут добавиться Анапа, Геленджик, Калининград, Симферополь и Сочи.

«Подобные шаги по запуску чартерных рейсов предпринимаются для того, чтобы наши курорты были доступными для россиян. Ни для кого не секрет, что наши туристы говорят, что отдохнуть за рубежом иногда бывает дешевле, чем на родине», — отметила Осипова.

Цена авиаперелета составляет основную расходную часть в пакетных предложениях от туроператоров, объяснила директор Альянса.

По ее словам, чартерные перевозки не менее важны, чем строительство новых гостиниц, санаториев, домов отдыха и хостелов. В связи с этим делать отдых в России нужно не только интересным и привлекательным, но еще и доступным.