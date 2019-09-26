Названы страны, вызвавшие разочарование у россиян

Бадоева назвала страну, поездки в которую не доставляют ей удовольствия Подробнее

Результаты опроса показали, что больше всего российские туристы не стремятся возвращаться в Индию. С таким ответом выступили 20% респондентов. Они отметили высокий уровень загрязнения в Гоа. Впечатления от отпуска им также портили попрошайки, которые могли разбить стекло автомобиля ради милостыни. Не привлекли россиян даже ночные рынки.

Следующей страной среди нелюбимых направлений у россиян стал Египет. 16% опрошенных не смогли разглядеть там ничего интересного и красивого, кроме статуэток из Китая. 15% россиян разочаровались в Турции. Наибольшее недовольство у российских туристов вызвала система «все включено» с невкусной едой, после которой они набрали в весе. Раздражение сограждан также вызвало большое количество туристов, навязчивых торговцев, обман в кафе и на экскурсиях.

Тунис не угодил 13% опрошенных из-за наглых продавцов и грязных улиц. Кипром остались недовольны 12% российских туристов. В Абхазии туристам из России не понравились цены и отсутствие удобств. Таиланд и Камбоджа разочаровали количеством мусора, хаосом на дорогах и большим количеством насекомых.

Впрочем, по данным Aviasales, спрос на эти направления неуклонно растет.