Названы страны, в которые россиянам легко получить шенген | 360°

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Названы страны, в которые россиянам легко получить шенген

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Многие страны ужесточают порядок выдачи шенгенских виз россиянам, однако есть страны, получить визу в которые все еще не очень трудно. Об этом Lenta.ru рассказал визовый эксперт Юрий Певзнер.

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По его словам, без проблем шенгенские визы россиянам выдают Венгрия и Греция. Певзнер объяснил, что при обращении в посольства этих стран потребуется наиболее короткий промежуток времени для того, чтобы записаться на подачу документов на визу. Возможностей записаться в посольства других стран значительно меньше.

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