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    15 декабря 2021, 11:59

    Названы страны, в которые россияне поедут на Новый год

    АТОР: самыми популярными направлениями у россиян на праздники стали Египет и Турция

    Полина Гребенщикова

    Самыми популярными направлениями для заграничных поездок на Новый год у россиян оказались Египет и Турция. Об этом «ФедералПресс» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

    «Преимущественно выбирают направления, где тепло и солнечно», — сказала Ломидзе.

    Больше всего российских туристов планируют провести новогодние праздники в Египте и Турции. На третьем месте по популярности оказались Доминикана и Арабские Эмираты. Кроме того, многие планируют отправиться на Мальдивы и Кубу.