Названы страны, в которые россияне поедут на Новый год

Самыми популярными направлениями для заграничных поездок на Новый год у россиян оказались Египет и Турция. Об этом «ФедералПресс» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«Преимущественно выбирают направления, где тепло и солнечно», — сказала Ломидзе.

Больше всего российских туристов планируют провести новогодние праздники в Египте и Турции. На третьем месте по популярности оказались Доминикана и Арабские Эмираты. Кроме того, многие планируют отправиться на Мальдивы и Кубу.