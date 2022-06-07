Названы страны, популярные у российских туристов этим летом

Несмотря на трудности с зарубежными поездками, многие россияне все же собираются в летний отпуск за границу. Какие страны наиболее популярны у туристов, рассказал RT.

В первую тройку входят Турция, ОАЭ и Египет. Также популярны Мальдивы и Греция. Многие россияне летом собираются в Абхазию.

«Турция является лидирующим направлением ежегодно, но в этом году отрыв от других направлений по количеству бронирований больше», — отметил в разговоре с изданием представитель турагентства ANEX Tour.