Россиянам рассказали, куда можно отправиться с учетом визовых ограничений | 360°

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Россиянам рассказали, куда можно отправиться с учетом визовых ограничений

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Несмотря остановку Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима для россиян, еще есть страны, куда можно поехать. Об этом сообщило ИА Nation News.

Например, Абхазия. Там не только не нужен загранпаспорт, но и нет ограничений, связанных с коронавирусом.

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Без визы можно посетить Азербайджан. Туда пускают только вакцинированных или переболевших ковидом туристов.

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Кроме того, россиянам легко въехать в Белоруссию. Там также не требуются ни загранпаспорт, ни виза.

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