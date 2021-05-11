Названы страны, которые откроются для россиян к лету

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал страны, границы которых откроются для россиян летом. Об этом сообщила НСН.

Он объяснил, что ситуация меняется регулярно, поэтому точный прогноз сделать невозможно. Болгария и Тунис уже заявили, что готовы принимать российских туристов. Италия планирует открыться к лету, но пока никакой точной информации об этом нет.

«Если будет самоизоляция, то, естественно, туристы не поедут. Этот вариант не для туристического потока. Везде нужны тесты — один здесь, другой там, наличие вакцинации. Опять же, важно и что это за вакцина», — рассказал Барзыкин.

Он отметил, что решение принимается комиссией и Роспотребнадзором. По мнению эксперта, многие европейские направления откроются к концу лета.

«Реально — это возобновление в Турцию, может быть, Средиземноморье — Тунис, Греция. Конец лета — начало осени. Все зависит от ситуации с коронавирусом — она меняется, появляются новые штаммы. Пока нет ясности и по назначению поездок — это не значит туристические потоки», — рассказал он.

Барзыкин отметил, что некоторые страны могут не принимать туристов, и открыться лишь для посещения родственников или деловых поездок.