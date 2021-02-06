Названы страны, где ждут возвращения российских туристов

По его словам, уже сейчас россиян готовы принять Израиль, Болгария и Чехия, где туризм составляет существенную статью бюджетов.

«Они делают все, чтобы дать возможность для работы туристического сектора. Если к лету ЕС не примет консолидированное решение о возобновлении сотрудничества с Россией, не исключаю, что ряд стран откроет национальные визы и будет работать с российским рынком», — заявил Мальцев.

Он напомнил, что пока зарубежные поездки для россиян возможны только по работе или семейным обстоятельствам. Также ездят владельцы вида на жительство.

Поэтому после открытия страны будут ждать российских туристов, привлекая их различными способами.

С этим мнением не согласился эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев. Он пояснил, что 2021 году будет проще, но ожидать туристического взлета все же не стоит. В тренде будут путешествия внутри страны.

«Граждане будут отдыхать на территории своих государств. Среди зарубежных стран Турция будет флагманом в туриндустрии в 2021 году», — спрогнозировал эксперт.

На этой неделе правительство России объявило, что с 15 февраля возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а 9 февраля начнут курсировать поезда между Москвой и Минском.

Из-за ситуации с коронавирусом самолеты из России летают только в несколько государств. Среди них Турция, Япония, Куба, Танзания, Мальдивы, некоторые европейские страны. Накануне возобновил полеты в Финляндию, Катар, Вьетнам и Индию.