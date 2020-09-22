Названы сроки возобновления перелетов между Кипром и Россией

Главный операционный директор Cyprus Airways Георге Маврокостаса заявил, что перевозчик все время отслеживает сеть маршрутов с учетом пандемии COVID-19. Он сообщил, что фирма будет рада возобновить перелеты в российскую столицу, пишет сайт «Политика сегодня».

Напомним, что границы с другими странами закрылись в РФ с 27 марта. Власти ввели соответствующее ограничение с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.