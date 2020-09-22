22 сентября 2020, 15:52
Названы сроки возобновления перелетов между Кипром и Россией
Сотрудники авиакомпании Cyprus Airways назвали сроки возобновления перелетов между Кипром и Россией. Отмечается, что самолеты с острова начнут принимать в Москве в зимний период, говорится на сайте компании.
Главный операционный директор Cyprus Airways Георге Маврокостаса заявил, что перевозчик все время отслеживает сеть маршрутов с учетом пандемии COVID-19. Он сообщил, что фирма будет рада возобновить перелеты в российскую столицу, пишет сайт «Политика сегодня».
Напомним, что границы с другими странами закрылись в РФ с 27 марта. Власти ввели соответствующее ограничение с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.