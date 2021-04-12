Названы сроки возможного открытия Барселоны для жителей России

Директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро назвала сроки возможного открытия города для жителей России. По ее словам, прием туристов может начаться в конце лета или осенью, сообщило РИА «Новости».

Необходимым условием для открытия границ является введение в Евросоюзе цифровых «коронавирусных паспортов», а также признание аналогичных документов с третьими странами, написала газета «Известия».

«Мы исходим из того, что ЕС разработает „зеленый паспорт“ для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план», — отметила директор консорциума.

Она заметила, что россияне очень ждут поездок в испанский город и бронируют путешествия на летнее время. По словам Муро, Барселона занимает 15-е место в мире и первое место в Испании в поисках брони гостиниц. Эксперт уточнила, что вакцинация и введение указанных документов внушают оптимизм по поводу ситуации с путешествиями между странами.

На этой неделе руководство туристического консорциума Барселоны посетит Москву и Санкт-Петербург. Будут проведены встречи с представителями отрасли.