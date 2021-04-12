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    12 апреля 2021, 12:29

    Названы сроки возможного открытия Барселоны для жителей России

    Полина Петрова

    Директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро назвала сроки возможного открытия города для жителей России. По ее словам, прием туристов может начаться в конце лета или осенью, сообщило РИА «Новости».

    Названы сроки возможного открытия Барселоны для жителей России

    Необходимым условием для открытия границ является введение в Евросоюзе цифровых «коронавирусных паспортов», а также признание аналогичных документов с третьими странами, написала газета «Известия».

    «Мы исходим из того, что ЕС разработает „зеленый паспорт“ для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план», — отметила директор консорциума.

    Она заметила, что россияне очень ждут поездок в испанский город и бронируют путешествия на летнее время. По словам Муро, Барселона занимает 15-е место в мире и первое место в Испании в поисках брони гостиниц. Эксперт уточнила, что вакцинация и введение указанных документов внушают оптимизм по поводу ситуации с путешествиями между странами.

    На этой неделе руководство туристического консорциума Барселоны посетит Москву и Санкт-Петербург. Будут проведены встречи с представителями отрасли.