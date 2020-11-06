Названы способы защититься от мошенников в Сочи и Ялте

Чтобы личные данные не попали к злоумышленникам, важно менять пароли в своих соцсетях как минимум раз в месяц. Ни в коем случае нельзя высылать фотографии любых документов в мессенджерах и соцсетях, заполнять анкеты на непроверенных сайтах. Помимо этого, не стоит давать информацию о себе «сотрудникам банков», которые звонят с неизвестного номера и предупреждают, что вы можете потерять деньги, если тотчас же не назовете им номер своей карты.

Если друзья просят в личных сообщениях перечислить им деньги на карту, лучше позвонить им и уточнить, они ли написали это сообщение. Еще важно делать покупки на проверенных сайтах, с подозрением относиться к высоким скидкам в магазинах, появившимся три часа назад.

Подполковник полиции в отставке Владимир Рогов нашел решение проблемы. Он предлагает нанять больше сотрудников в оперативно-технические подразделения, а еще лучше — создать киберполицию.

Жители городов-курортов и путешественники тоже предупреждают о злоумышленниках. Информацию они размещают на местных форумах и в соцсетях, рассказывают друг другу о новых видах мошенничества в их регионе, формируют черные списки.