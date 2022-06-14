Названы способы быстро добраться до юга России при закрытых аэропортах

Добраться до южных курортов России при закрытых аэропортах можно на машине или самолетом до Сочи. Об этом «ФедералПресс» рассказали трэвел-блогеры Елизавета и Виталий Ичины.

«Мы рекомендуем приезжать на своем авто, использовать поезд или перелет до Сочи и дальше водным транспортом до Геленджика или Новороссийска — самый быстрый способ добраться до курортов», — советуют Ичины.

Добираться до Краснодарского края на поезде готовы далеко не все. Вместо нескольких часов, как в случае с самолетом, дорога может занять два-три дня.