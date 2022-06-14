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    14 июня 2022, 11:28

    Названы способы быстро добраться до юга России при закрытых аэропортах

    Полина Гребенщикова

    Добраться до южных курортов России при закрытых аэропортах можно на машине или самолетом до Сочи. Об этом «ФедералПресс» рассказали трэвел-блогеры Елизавета и Виталий Ичины.

    «Мы рекомендуем приезжать на своем авто, использовать поезд или перелет до Сочи и дальше водным транспортом до Геленджика или Новороссийска — самый быстрый способ добраться до курортов», — советуют Ичины.

    Добираться до Краснодарского края на поезде готовы далеко не все. Вместо нескольких часов, как в случае с самолетом, дорога может занять два-три дня.