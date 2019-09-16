Названы самые желанные страны для путешествий у россиян

Италия и Франция больше всего влекут к себе туристов из России. Еще они хотят побывать в США и Турции. Поездки в Чехию и Грецию жителей РФ интересуют меньше, а некоторые просто хотят выехать за рубеж.

Предпочтения россиян по туристическим направлениям выяснили эксперты аналитического центра НАФИ. Результаты проведенного опроса опубликовал сайт RT.

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О поездке в Италию мечтают 9% респондентов, столько же хотят попасть во Францию, а в США и Турцию не отказались бы поехать по 7% опрошенных.

Еще 5% заявили, что не прочь посетить Германию. За Великобританию и Испанию высказались по 4% принявших участие в исследовании.

Путешествие в Японию, Индию, Китай и страны СНГ интересует 3% россиян. Такое же число любителей путешествовать хочет побывать в Австралии, Новой Зеландии, Таиланде и Египте, а также в других странах Ближнего Востока.

Чехия, Израиль, Греция и скандинавские страны оказались не так желанны для туристов. Их упомянули всего по 2% респондентов. В любой зарубежной стране побывал бы 1% опрошенных. Почти каждый десятый россиянин — 9% — предпочел бы остаться дома и за границу выезжать не намерен.

За последний год, подсчитали в НАФИ, 21% жителей страны выезжали в турпоездки по России. За рубеж отправились в 2,5 раза меньше — всего 8%. Чаще всего в другие страны выбирались жители Северо-Западного федерального округа (14%). Из Москвы и Санкт-Петербурга в путешествие по иностранным государствам отправились 15% участников опроса.

В исследовании НАФИ приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.