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    20 сентября 2020, 23:53

    Названы самые популярные у россиян железнодорожные направления осенью

    Анатолий Минкин

    Россияне сменили направления для железнодорожных путешествий. Если летом все стремились попасть на море, то теперь, все стремятся посмотреть на другие города. РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Туту.ру» назвало места, куда чаще всего бронируют билеты на поезда осенью.
    Названы самые популярные у россиян железнодорожные направления осенью

    На первом месте расположился Санкт-Петербург. Каждый четвертый забронированный билет приходится на этот маршрут. Ранняя осень в северной столице всегда прекрасна. Именно после посещения осеннего Санкт-Петербурга многие начинают понимать, за что Александр Сергеевич Пушкин любил именно это время года. Средняя стоимость билета за год практически не изменилась и составляет 2,8 тысячи рублей из Москвы в одну сторону.

    На втором месте по популярности расположился Нижний Новгород. Там можно посетить старинный Кремль, побывать на «Стрелке», где стекаются Волга и Ока и даже прокатиться над рекой на фуникулере. Равнодушным этот город не оставит никого. Тем более, что билет в одну сторону стоит всего 1,6 тысяч рублей.

    Замыкает тройку самых популярных городов у любителей осенних путешествий Владимир. Город старинных соборов позволяют погрузиться в историю Древней Руси. Обязательны к посещению Золотые ворота, Свято-Успенский кафедральный собор и Дмитриевский собор. Если останется время, то можно съездить до Церкви Покрова на Нерли. Средняя стоимость за билет из Москвы составляет 950 рублей в одну сторону.

    Также в десятку лидеров вошли Брянск, Казань, Тула, Ярославль, Иваново, Воронеж и Рязань. В таком же рейтинге, который составляли во второй половине августа, лидерами стали курортные направления: Анапа, Симферополь, Сочи, Туапсе и Лазаревское. С наступлением осени интерес к морю серьезно сократился.

    Источник фото: Pixabay

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