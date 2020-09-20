Названы самые популярные у россиян железнодорожные направления осенью

На первом месте расположился Санкт-Петербург. Каждый четвертый забронированный билет приходится на этот маршрут. Ранняя осень в северной столице всегда прекрасна. Именно после посещения осеннего Санкт-Петербурга многие начинают понимать, за что Александр Сергеевич Пушкин любил именно это время года. Средняя стоимость билета за год практически не изменилась и составляет 2,8 тысячи рублей из Москвы в одну сторону.

На втором месте по популярности расположился Нижний Новгород. Там можно посетить старинный Кремль, побывать на «Стрелке», где стекаются Волга и Ока и даже прокатиться над рекой на фуникулере. Равнодушным этот город не оставит никого. Тем более, что билет в одну сторону стоит всего 1,6 тысяч рублей.

Замыкает тройку самых популярных городов у любителей осенних путешествий Владимир. Город старинных соборов позволяют погрузиться в историю Древней Руси. Обязательны к посещению Золотые ворота, Свято-Успенский кафедральный собор и Дмитриевский собор. Если останется время, то можно съездить до Церкви Покрова на Нерли. Средняя стоимость за билет из Москвы составляет 950 рублей в одну сторону.

Также в десятку лидеров вошли Брянск, Казань, Тула, Ярославль, Иваново, Воронеж и Рязань. В таком же рейтинге, который составляли во второй половине августа, лидерами стали курортные направления: Анапа, Симферополь, Сочи, Туапсе и Лазаревское. С наступлением осени интерес к морю серьезно сократился.

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