Путешествия 08 августа 2023, 03:56 Названы самые популярные зарубежные города у российских туристов РИА «Новости»: россияне стали чаще интересоваться в августе отдыхом в Сеуле и Бангкоке Unsplash

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Среди российских туристов в августе вырос спрос на отдых в Сеуле, Римини и Бангкоке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Специалисты сервиса в своем исследовании изучили информацию по бронированиям отелей в августе 2023 года. Полученные данные они сравнили с цифрами 2022 года. Согласно их работе, больше всего спрос подскочил на отдых в Сеуле. Там проживание в гостиницах стали бронировать в 7,5 раза чаще по сравнению с прошлым летом.

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На второй строчке рейтинга оказался итальянский курорт Римини. Отели там оказались в четыре раза востребованнее, чем были в прошлый август. Третье место в списке отдали Бангкоку. Популярность этого города увеличилась в 3,5 раза.

Еще в перечень специалисты включили Доху, Неаполь, Баку, Афины и Паттайю.