Названы самые популярные у туристов города России для отдыха в праздники

Чаще всего в период длинных майских выходных россияне посещали Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

У Санкт-Петербурга популярность выросла на 25%, и у Сочи — на 23%, в то время как в Москве зафиксировали сокращение на 12%.

В начале мая многие россияне посетили Калининград. Это город в 2021 году не вошел в топ, а в этом спрос на перелеты сюда вырос на 72%. Калининград стал четвертым в списке мест, куда россияне летали на отдых чаще всего. Мятая строчка за Минеральными Водами, туда стали летать на 30% чаще.

На майских праздниках больше всего россиян ездили на поезде в Москву и Петербург. При этом популярность городов немного изменилась. Доля Петербурга сократилась на 8%, а Москвы, напротив, возросла на 3%. Сочи стал популярнее почти на 40%.

Много железнодорожных билетов было оформлено в Краснодар и Ростов-на-Дону.

Сезон экскурсий на теплоходах стартовал в Подмосковье. Водные туристские маршруты находятся в Серпухове, Дубне, Коломне. Сезон речной навигации — отличная возможность открыть для себя города с других ракурсов, отметила министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова.