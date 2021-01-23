Названы самые популярные у россиян авианаправления на предстоящих праздниках

«В период с 6 по 14 марта наиболее популярны перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. С вылетом из Москвы в топ направлений также входят Краснодар и Иркутск, а из Санкт-Петербурга — Новосибирск и Казань», — приводит агентство данные аналитиков.

По сообщению сервиса, средний чек на полеты по этим направлениям на февраль уменьшился. Больше всего подешевели перелеты из Санкт-Петербурга в Новосибирск и обратно (на 45% — до шести тысяч рублей), в Сочи (на 40% — до 7,5 тысячи рублей) и из Москвы в Казань (на 35% — до 4,3 тысячи рублей).

На мартовских праздниках билеты также стали дешевле: из Санкт-Петербурга в Новосибирск — на 57% (4,8 тысячи рублей), в Симферополь — на 30% (9,8 тысячи рублей), из Москвы в Сочи — на 20% (7,1 тысячи рублей).

Исследование провели на основе данных о бронировании авиабилетов с 21 по 28 февраля с учетом рабочих дней между праздничными выходными, в которые россияне берут отпуск, и с 6 по 14 марта.