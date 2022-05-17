Названы самые популярные туристические направления в России

Самым популярным направлением в России среди туристов с января по март 2022 года стала Москва. Об этом написал RT со ссылкой на данные Росстата.

В топ-5 популярных среди российских туристов регионов также входят Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область и Санкт-Петербург.

Также много туристических поездок россияне совершили во Владимирскую область, Татарстан, Тюменскую, Свердловскую и Кемеровскую области.