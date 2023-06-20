20 июня 2023, 21:58
Названы самые популярные туристические направления для летнего отпуска
Летом многие россияне отправляются в отпуск. РИА ФАН перечислило самые популярные направления для путешествий.
Турция остается одним из самых популярных направлений для россиян. В среднем на 10-дневный отдых придется потратить 140-150 тысяч рублей в трехзвездочном отеле.
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А вот путевки на Мальдивы в этом году подешевели. Стоимость на отели с полным пансионом начинается от 100 тысяч за 10 дней.
Россиянам посоветовали присмотреться к Кубе. Стоимость перелета составит примерно 65 тысяч рублей. А полноценный тур выйдет примерно в 190-270 тысяч рублей на семь-девять ночей, написал infox.ru.
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