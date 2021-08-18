Названы самые популярные поездки по России с детьми в сентябре

Специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали данные по бронированию турпоездок россиянами в сентябре. Оказалось, что самыми популярными направлениями стали Сочи, Москва, Симферополь и Анапа. Об этом написала «Газета.ru».

«На самолете большинство туристов с детьми планируют отправиться в сентябре в Сочи — доля бронирований составила 17%. Интересно, что спрос на авиабилеты в главный пляжный курорт страны оказался на 10% ниже, чем в 2020-м. В Москву полетят 13,8% клиентов, а в Симферополь — 13,6%», — говорится в сообщении.

Кроме того, увеличилась популярность Анапы по сравнению с прошлым годом на 10,6%. В Санкт-Петербург оформлено 7,2% заказов. Также часто бронировали рейсы в Геленджик (3,6%), Уфу (2,7%) и Калининград (2,6%). Замыкают список самых привлекательных для семейного отдыха авианаправлений Казань и Самара.