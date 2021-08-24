Названы самые популярные направления внутреннего туризма

Внутренний туризм в России набирает популярность — это связано и с закрытием границ, и с развитием туристических точек. Представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в разговоре с ИА Nation News назвал самые популярные направления.

«В 2021 году популярностью пользуются все курорты России. Непросто перечислить все направления. Сложнее было бы назвать регионы, которые были непопулярными. Но я очень рекомендую Дагестан и в целом Северный Кавказ. Данное направление в текущем году выстрелило с огромным приростом туристов, в сравнении с предыдущими годами», — рассказал Уманский.

Также пользуется спросом Калининградская область, которая до пандемии была очень популярна и у иностранных туристов.

«Однако сейчас иностранных туристов там нет, поэтому это направление переформатировалось в направление для внутреннего туризма. Тоже самое произошло и с Мурманской областью. Это третье направление, которое входит в рейтинг самых популярных. Населенный пункт под названием Териберка, где проходили съемки „Левиафана“ является местом паломничества туристов — огромное количество людей туда направляются», — поделился эксперт.