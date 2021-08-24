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    24 августа 2021, 14:58

    Названы самые популярные направления внутреннего туризма

    Полина Гребенщикова

    Внутренний туризм в России набирает популярность — это связано и с закрытием границ, и с развитием туристических точек. Представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в разговоре с ИА Nation News назвал самые популярные направления.

    Названы самые популярные направления внутреннего туризма

    «В 2021 году популярностью пользуются все курорты России. Непросто перечислить все направления. Сложнее было бы назвать регионы, которые были непопулярными. Но я очень рекомендую Дагестан и в целом Северный Кавказ. Данное направление в текущем году выстрелило с огромным приростом туристов, в сравнении с предыдущими годами», — рассказал Уманский.

    Также пользуется спросом Калининградская область, которая до пандемии была очень популярна и у иностранных туристов.

    «Однако сейчас иностранных туристов там нет, поэтому это направление переформатировалось в направление для внутреннего туризма. Тоже самое произошло и с Мурманской областью. Это третье направление, которое входит в рейтинг самых популярных. Населенный пункт под названием Териберка, где проходили съемки „Левиафана“ является местом паломничества туристов — огромное количество людей туда направляются», — поделился эксперт.