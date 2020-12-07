Названы самые популярные направления для путешествий россиян в декабре

В первый месяц зимы россияне чаще всего бронируют авиабилеты из Москвы в Минск, Бишкек и Кишинев. При этом перелеты по этим направлениям выросли в цене по сравнению с 2019 годом.

Специалисты сервиса «Туту.ру» изучили данные о билетах, забронированных в период с 1 по 31 декабря. Информацию аналитики брали о перелетах в другие страны, пишет РИА «Новости». Самым популярным направлением оказался Минск. Билеты из Москвы в белорусскую столицу бронировали в шесть раз чаще по сравнению с прошлым декабрем. Стоимость перелета выросла на 71% и составила около восьми тысяч рублей.

Вторым по востребованности стало путешествие из Москвы в Бишкек. Пользователи покупали билеты в пять раз чаще, хотя ценник в среднем подскочил в полтора раза. Перелет теперь обойдется в суму до 15 тысяч рублей.

Сразу за Бишкеком идут авиабилеты в Кишинев. Туристам поездка в этот город обойдется на 6% дороже, чем в 2019 году. В среднем чек составляет 7,8 тысячи рублей. Больше всего подорожали билеты из Москвы в Нур-Султан. За путешествие придется выложить 25,1 тысячи рублей.