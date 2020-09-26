Названы самые популярные направления для поездок россиян в сентябре

Чаще всего в сентябре россияне летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом рассказали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также в топ популярных авианаправлений вошли Симферополь, Краснодар, Уфа, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Казань, передает RT.

Москва заняла лидирующую позицию в рейтинге популярный поездок на поезде. На втором все тот же Санкт-Петербург, на третьем — Краснодар. Еще на поезде часто ездили в Адлер, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург и Тюмень.

Эксперты раскрыли города, куда в октябре можно недорого слетать. Билеты между Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Сочи и Екатеринбургом обойдутся не дороже двух тысяч рублей. Например, билет на рейс Москва — Сочи можно будет купить всего за 1600 рублей.

Ранее сервис «Туту.ру» рассказал, какие планы у россиян на новогодние каникулы. Чуть больше половины опрошенных останутся праздновать дома, 5% респондентов твердо решили отправится в путешествие и еще 15% планируют поездку, но пока не решили куда. А самыми популярными городами для проведения новогодних туров, по данным опроса, стали Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.