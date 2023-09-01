Путешествия 01 сентября 2023, 11:20 Названы самые популярные места отдыха в России АТОР: Сочи и Анапа стали самыми популярными местами отдыха у россиян летом РИА «Новости»

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Прошедшим летом россияне совершили порядка 14,5 миллиона поездок на отечественные пляжные курорты. Из этого числа путешествий больше половины пришлось на Краснодарский край. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) указали, что для отдыха туристы чаще всего выбирали Сочи и Анапу.

«По предварительным оценкам, только на массовые пляжные курорты этим летом россияне совершили порядка 14,5 млн поездок», — указали в АТОР.

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Среди российских путешественников самым популярным летним направлением в этом году стал Краснодарский край. По данным АТОР, в общем объеме продаж туроператоров по итогам лета доля этого региона перевалила за 50%.

Чаще всего туристы предпочитали отдыхать в Сочи и Анапе. Высоким спросом среди российских путешественников пользовались Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Крым, Москва и Подмосковье, а также Дагестан, Калининград, Казань и Алтай.

Москва, Петербург, Золотое Кольцо, Дагестан, Татарстан, Калининград и Карелия вошли в топ самых популярных экскурсионных направлений среди россиян. Речные круизы также набирают популярность среди туристов.