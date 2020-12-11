Названы самые популярные места отдыха россиян на Новый год

Пока для международных путешествий открыты только 15 стран, к тому же традиционные зимние направления закрыты.

В отсутствие прежних популярных направлений россияне начали думать про Турцию, ОАЭ, Кубу и Мальдивы. Турция открыла границы с 1 августа, но сейчас там межсезонье. В ОАЭ выполняется 17 рейсов в неделю, хотя прежде было всего четыре. Тем не менее это все равно меньше 2019 года с 78 рейсами. На Кубу самолеты вылетают четыре раза в неделю, на Мальдивы — девять. Ограничительные квоты не позволяют путешествовать большему числу туристов, объяснил эксперт.

Новогодние туры за рубеж подорожали на фоне роста курса иностранных валют на 20–30%.

Поэтому на первый план у соотечественников вышли поездки по России. Туроператоры заявили о росте продаж на 40%. В этом помогла стимулирующая программа начисления кешбэка, благодаря которой 300 тысяч туристов получили скидку 20%.

Основная масса путешественников собирается на новогодние каникулы в Краснодарский край. В первую очередь их привлекают горнолыжные курорты с хорошей инфраструктурой. Ограничения на время работы ресторанов не отразились на спросе на курорты Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье, Абзаково, Белокуриха.

Также популярны Казань и Калининград. А Санкт-Петербург зафиксировал наибольшее падение продаж из-за введенных коронавирусных ограничений.

Путешествиям по России выбились в топ и вследствие снижения цен на авиабилеты на 20-40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Несмотря на скачок цен на 5–10% на иные туристические услуги, конечная цена поездки осталась на уровне прошлого года или ниже.