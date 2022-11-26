Путешествия 26 ноября 2022, 18:31 Названы самые популярные места для новогодних каникул среди петербуржцев Эксперт Гридина: в новогодние праздники петербуржцы полетят в Таиланд, Индию и на Мальдивы Unsplash

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Эксперт по туризму Александра Гридина рассказала, что самым востребованным направлениями у петербуржцев в новогодние праздники оказались Таиланд, Индия, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка и Индонезия. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Некоторые также отправятся в Турцию, уточнило издание Neva.Today. Для пляжного отдыха зимой там прохладно, зато много отелей с системой All inclusive, SPA-программами и бассейном.

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По России самыми популярными местами на новогодние праздники оказались Красная поляна и Шерегеш. Также есть спрос на экскурсионные программы по Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду и Золотому кольцу.

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