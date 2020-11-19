Названы самые популярные города для отдыха в ноябре

Сервис для организации путешествий рассказал, какие российские направления пользуются особой популярностью у россиян. В лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург.

Также в пятерку попали Сочи, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды. Об этом написало РИА «Новости».

Компания также привела данные о стоимости билетов по этим направлениям. Средняя ценник на полет уменьшился на треть и составляет 3700 рублей. При этом спрос на перелеты в Москву повысился на 15%, в Петербург — на треть, а на Черноморское побережье — в 2,5 раза.

Стоимость билетов на поезд в среднем за год снизилась на 100 рублей — до 2300 рублей. Интересно, что на поезде в российскую столицу стали ездить чуть реже, а в Санкт-Петербург — так же, как и раньше.

Спросом пользуются и ж/д билеты в Тюмень. Туда отправляются в два раза чаще, чем в ноябре прошлого года. Также популярны поездки в Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону. Специалисты отметили, что южные города продолжают пользоваться спросом у россиян, несмотря на закончившийся курортный сезон.

Недавно советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова сообщила, что в России появится Большое Золотое кольцо. Помимо всем известных Владимира, Суздаля, Костромы и других городов «Золотого кольца», в расширенном маршруте окажутся новые названия.