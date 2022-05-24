Названы самые необычные пляжи России

Сервис бронирования отелей Bronevik.com составил рейтинг самых необычных пляжей России, сообщило РИА «Новости».

Халактырский пляж на Камчатке вошел в список российских изюминок благодаря черному вулканическому песку. Он не только красивый, но и лечебный благодаря высокому содержанию минералов. Кроме того, вода на этом пляже — янтарно-бирюзового цвета. Туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на волны Тихого океана.

Яшмовый пляж в Севастополе находится недалеко от мыса Фиолент и считается самым живописным в Крыму. Здесь прозрачная вода, галька, скалистый выступ с видом на Черное море и много редких растений.

Стеклянная бухта во Владивостоке завлекает туристов необычной галькой. Есть разные версии того, как «стеклянные камни» попали сюда. Например, на пляж мог свозить свои отходы фарфоровый завод или местные жители. Волны отшлифовали осколки, и получился необычный переливчатый рельеф.

Янтарный пляж в Калининграде — очень популярный благодаря белому песку, ровному рельефу и чистой воде. К тому же он хорошо оборудован. Длина береговой линии достигает шести километров, ширина — 300 метров.