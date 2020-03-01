Названы самые недорогие авиабилеты на весну

Аналитики исследовали рынок авиаперелетов и определили, какие российские направления весной оказались самыми доступными по цене. В рейтинге бюджетных маршрутов — Петрозаводск, Калуга, Казань, из зарубежных направлений можно недорого слетать в Гюмри, Ригу и Братиславу.

Эксперты изучили цены на период с марта по май 2020 года. В России самое недорогое направление — это Петрозаводск, а если хочется выбраться за границы России, то специалисты предложили слетать в армянский Гюмри, сообщило РИА «Новости».

Множество направлений внутри страны доступны по цене до семи тысяч рублей. Из интересных эксперты отметили Петрозаводск и Калугу, куда билеты стоят до четырех тысяч рублей. Чуть дороже можно слетать в Казань, Курск, Саратов, Махачкалу, Уфу и Владикавказ.

Недорогие билеты есть и по заграничным направлениям. За восемь-девять тысяч рублей можно слетать в Гюмри, Ригу и Братиславу. До 12 тысяч придется отдать за путешествие в Эйндховен, Баку, Кельн. Примерно в эти же деньги обойдется визит в Хельсинки, Берлин, Салоники, Ереван, а также Нур-Султан.