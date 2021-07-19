Названы самые красивые туристические места России

Границы по-прежнему закрыты, но путешествовать хочется. ИА Nation News перечислило пять достопримечательностей в России, которые по своей красоте ничуть не уступают зарубежным.

Ехать в США смотреть на Гранд-Каньон необязательно — плато Бермамыт Скалистого хребта на Большом Кавказе представляет собой не менее захватывающее зрелище. Высота плато составляет 2592 метра над уровнем моря. Здесь есть смотровая площадка, и решившимся на нее подняться открывается невероятный вид на горную долину.

Обрыв у аула Гоор в Дагестане напоминает знаменитый Язык тролля в Норвегии. Туристы облюбовали выступ как локацию для впечатляющих фотографий, однако забираться на край обрыва занятие не для слабонервных. Также в этом месте можно посмотреть на старинные оборонительные башни.

Сулакский каньон на Кавказе является самым глубоким каньоном в Европе. Красивейшие виды откроются тем, кто решит совершить по каньону прогулку на лодке.

Чайные плантации в 10 километрах от Сочи путешественники часто сравнивают с Шри-Ланкой — пейзажи действительно похожи. Плантации открыты для всех желающих, от Сочи до них можно доехать на машине.

Наконец, достопримечательность, которую сравнивают с озером Лагуна-Колорадо в Боливии — это Кояшское озеро в Крыму. Вода в озере из-за обитающих в ней рачков и водорослей имеет ярко-розовый цвет. В зависимости от сезона иногда он темнеет, становясь бордовым. Это место также можно назвать одним из самых красивых в России.