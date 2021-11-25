Названы самые дорогие зарубежные направления для россиян

Большая часть зарубежных стран для россиян пока остается закрытой, но есть ряд направлений, куда можно отправиться на отдых. Но стоить это будет достаточно дорого. Список самых дорогих туров составили по просьбе Ura.ru президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Прежде всего эксперты выделили направления, чья высокая цена объясняется высокой ценой на билеты и отели. На первое место Михаил Мальцев поставил страны страны Африки, расположенные к югу от Сахары.

Он пояснил, что туристам придется раскошелиться за индивидуальные программы, оплатить инструкторов и охрану.

«Также к этой группе можно отнести побережье Мапуту Мозамбик. Затем я бы рекомендовал город Картахена в Колумбии и рядом расположенные острова. Это эксклюзивные направления», — добавил эксперт.

Наталья Осипова заявила, что самыми дорогими на сегодняшний день остаются Мальдивы и Сейшельские острова.

«Эмираты не могут войти в этот список, потому что там есть отели на любой кошелек. Поэтому я бы эти две страны выделила из тех, что принимают российских туристов», — отметила эксперт.

Наталья Осипова добавила, что список не очень большой, но из-за высокого ценника туры на острова пока остаются не массовыми.

Михаил Мальцев добавил, что найти отличный сервис и качественный отель можно и во вполне обычных Турции, Болгарии или Венгрии. Он пояснил, что гнаться за впечатлениями на другой конец света не стоит, когда можно получить отличный отдых во вполне привычных странах.