Названы самые дорогие туры по России в 2019 году

Самыми дорогими турами по России в 2019 году стали поездки в Крым, Сочи и на Байкал. К такому выводу пришли эксперты АТОР, проанализировавшие потраченные суммы тех, кто отдыхал на широкую ногу.

Самым дорогим туром стала поездка семьи из двух взрослых и двух детей в поселок Партенит, который находится неподалеку от Ялты. Отдых в четырехзвездочном отеле с 1 мая по 30 сентября им обошелся в 2,079 миллиона. В эту сумму входило питание, но билеты до Крыма оплачивались отдельно, передает РИА «Новости».

За 10 дней в Сочи компания из 10 гостей в начале июля заплатила больше полутора миллиона рублей. Путешественники жили на восьмиместной вилле. В стоимость отдыха входили завтраки и вип-трансфер, билеты на самолет гости покупали сами.

Десятидневный индивидуальный тур по Байкалу для трех человек в августе стоил 595 тысяч рублей. Гости жили в отеле в Иркутске, к достопримечательностям ездили на арендованном катере и автомобиле. Пешком они передвигались с проводником-гидом.