Названы самые дорогие авиабилеты в марте

Билет на авиарейс Москва — Нью-Йорк и обратно за 459 тысяч рублей стал самым дорогим из тех, что были приобретены в марте. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip сообщил RT.

На втором месте среди самых дорогих авиабилетов, купленных в марте, — рейс из Москвы в Лос-Анджелес и обратно. За перелет пришлось заплатить 357 тысяч рублей. Третье место занял билет на рейс из Санкт-Петербурга в Мале и обратно — 350 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли несколько билетов в одном направлении — например, на рейс Владивосток — Москва (335 тысяч рублей) и Москва — Дубай (310 тысяч).

А самый дорогой мартовский билет на поезд обошелся в 60 тысяч рублей — на поезде «Сапсан» из Москвы в Петербург.

В России 18 марта стартовал третий этап программы туристического кешбэка, в рамках которой россиянам вернут часть средств, потраченных на путевки по внутренним направлениям. Приобрести тур необходимо до 15 июня, при этом можно получить компенсацию в размере 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей, писала «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что Минтранс России обсуждает возможность введения цифровых проездных для авиаперелетов.